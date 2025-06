Fortaleza goleia Remo e pode garantir classificação antecipada no Brasileirão Feminino A2

Com gols de Jhow — duas vezes — Natália, Isabella e Tainá, Leoas bateram time paraense por 5 a 1 no Mangueirão

O Fortaleza somou mais uma goleada no Brasileirão Feminino A2. Na manhã deste sábado, 7, as Leoas bateram a equipe do Remo por 5 a 1 no Mangueirão, em jogo válido pela sexta rodada da primeira fase do certame nacional.

O resultado foi somado graças aos gols de Jhow — duas vezes — Natália, Isabella e Tainá. Com o triunfo, a equipe tricolor encostou no líder do Grupo B, Vitória, com 12 pontos somados e pode até mesmo garantir a classificação para a próxima fase do torneio ainda nesta sexta rodada a depender dos resultados dos jogos de Mixto (que joga ainda neste sábado), Ação e JC (que entram em campo no domingo, 8).

Ao final da rodada, a equipe comandada por Erandir irá concentrar suas forças na Copa do Brasil Feminina. Na quarta-feira, 11, o grupo irá enfrentar o Juventude-SE às 15 horas, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), em partida única da segunda fase da competição. A classificação pode valer até R$ 75 mil aos cofres das Leoas.

Pelo Brasileirão Feminino A2, a equipe volta a campo no próximo sábado, 14, às 15 horas, quando irá receber o Itacoatiara no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará.