Fortaleza e Pol Fernández negociam rescisão; clubes argentinos e mexicanos interessados

Volante argentino teve espaço no início da temporada, mas não conseguiu se firmar no grupo comandado por Vojvoda. Ele finaliza o ciclo no Leão tendo atuado em 24 jogos

Do lado dos hermanos, os clubes que possuem interesse em contar com o jogador são o Boca Juniors e o Racing . Já no México, Tijuana e Necaxa estiveram em contato com agentes do volante.

Após perder espaço no Pici, o volante argentino Pol Fernández está em negociação com o Fortaleza para rescisão de contrato. Conforme apurado pelo Esportes O POVO , o atleta está atualmente avaliando propostas de times argentinos e mexicanos.

O nome que mais fortemente mantém um diálogo com Pol Fernández no momento é o Boca Juniors, clube que ele atuava como capitão antes de fechar contrato com o Fortaleza. O atual presidente xeneize, Riquelme, mantém um grande apreço pelo jogador. Além dele, o técnico Miguel Ángel Russo, que voltou ao clube argentino, tem participado diretamente de algumas contratações e também em ótima relação com o atleta, de quem aprova o retorno. As conversas entre time e volante ainda são iniciais, no entanto.

Com o Racing, o diálogo parece mais distante de um acerto pela base do time estar bem estruturada, mas a diretoria do clube indicou que devem ter saídas no meio de campo em breve. Novos nomes serão avaliados, mas Pol Fernández está em uma "lista de reposição".

Por sua vez, o volante indicou o interesse em negociar com o clube. Além dos dois ex-clubes, tratados como prioridade, Pol não descarta retornar ao seu país natal para atuar em outro clube.