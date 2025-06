Fortaleza sonda, mas lateral do São Paulo deve acertar com o Corinthians

Além de Corinthians e o Tricolor do Pici, Santos e Vasco também manifestaram interesse pela contratação de Igor Vinícius, que se recupera de uma lombalgia. O Cruzmaltino é o único clube que já foi descartado pelo staff do jogador são-paulino.

Igor Vinícius tem conversas avançadas para se tornar o mais novo reforço do Corinthians. O lateral-direito perdeu espaço no São Paulo e está fora dos planos do técnico Luis Zubeldía para o restante da temporada. Com isso, seu staff abriu negociações com quatro clubes brasileiros, entre eles o Fortaleza .

Igor Vinícius já trabalhou com Dorival Júnior, com quem foi campeão da Copa do Brasil, em 2023, e que vê a contratação do jogador com bons olhos no Corinthians. Atualmente, o treinador tem apenas Matheusinho como opção, tendo que improvisar Félix Torres no setor em determinas ocasiões.

Embora o clube do Parque São Jorge atravesse um momento político bastante conturbado, o departamento de futebol, comandado por Fabinho Soldado, segue trabalhando sem interferências. O fato de se tratar do Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, com uma torcida fanática, capaz de dar uma grande projeção, pesa na escolha de Igor Vinícius.

Vale lembrar que o lateral tem contrato com o São Paulo até o final de 2025, mas possui um acordo com a diretoria para deixar o clube já nesta janela de transferências do meio do ano, de graça, como dono de seus direitos econômicos, o que facilitaria para o clube que pretende contratá-lo.