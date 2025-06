Agora no Fortaleza, Lucero irá reencontrar Vélez em oitavas da Libertadores

O camisa 9 do Leão já defendeu as cores de "La V Azulada" e teve um desempenho notável. Durante a temporada de 2021, El Gato atuou em 62 partidas pela equipe, marcando 18 gols e distribuindo nove assistências.

Essa performance chamou a atenção de várias equipes do continente sul-americano, inclusive do Tricolor do Pici, que demonstrou interesse em contratá-lo para 2022. À época, a negociação não se concretizou, e o jogador acabou indo para o Colo-Colo, do Chile. Um ano depois, o Fortaleza enfim conseguiu sua contratação.

No Pici, Lucero disputou 158 partidas ao longo de três temporadas, com 58 gols marcados e 14 assistências no período. Conquistou os títulos do Campeonato Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024.

Na atual temporada, mesmo com atuações abaixo do esperado, ainda é o artilheiro da equipe, com 11 gols em 32 jogos.