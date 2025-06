Fortaleza tem mais derrotas do que vitórias em 2025; veja números

Passando por uma crise interna, o Fortaleza já tem 13 derrotas em 35 jogos da temporada. A última delas foi uma goleada sofrida diante do Flamengo, na Série A do Brasileirão

Na temporada de 2025, o Fortaleza passa pela sua pior fase desde a chegada do treinador Juan Pablo Vojvoda no Pici. Com isso, o rendimento aquém do esperado tem se refletido também nos números do Tricolor. Após a goleada sofrida diante do Flamengo no último domingo, 1° de junho, na Série A do Brasileirão, o número de vitórias na temporada foi ultrapassado pelo número de derrotas e o aproveitamento caiu para 43,8%.

Com o sonoro 5 a 0 sofrido no Maracanã, o escrete vermelho-azul-e-branco chegou a 13 derrotas no ano, enquanto tem 12 vitórias e dez empates. Sem vencer há seis jogos, o ataque do time não tem funcionado e a defesa oscila na fase recente: são três partidas seguidas sem marcar e 12 gols sofridos nas últimas cinco. Na temporada, o Fortaleza balançou as redes 46 vezes e sofreu 34 tentos.