Fortaleza registra apenas uma vitória nos últimos 14 jogos como visitante

Fora o resultado positivo de 3 a 0 pelo W.O, o Tricolor soma seis derrotas e sete empates nos outros jogos da sequência. No mais recente, foi goleado pelo Flamengo no Maracanã , por 5 a 0, com gols de Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (2x) e Michael. O resultado deste domingo, 1° de junho, colocou o time de volta no Z-4 da Série A, competição em que ainda não venceu nenhuma como visitante.

Se a fase do Fortaleza não é positiva nem mesmo em seus domínios, os jogos fora de casa tem refletido ainda mais a crise no time do Pici. Nos últimos 14 jogos que o time de Vojvoda disputou fora de casa, venceu em apenas uma ocasião: contra o Colo-Colo-CHI, na Libertadores, com o resultado decido nos tribunais, seguindo as regras da competição, após a torcida adversária invadir o campo e o jogo ser paralisado.

Além do Flamengo, o Fortaleza foi derrotado pelo Vasco e pelo Vitória na Série A, pelo Racing-ARG na Libertadores e por Sousa-PB e Altos-PI na Copa do Nordeste. Os empates, somando as mesmas competições, aconteceram contra Mirassol, São Paulo, Sport, Bucaramanga-COL, Mirassol, Ceará e Ferroviário. Contra o Retrô, na Copa do Brasil, o Leão do Pici empatou na ida e na volta, mas foi eliminado nos pênaltis em pleno Castelão.

Goleada sofrida contra o Flamengo foi a maior na Era Vojvoda

O Fortaleza foi dominado no e saiu derrotado por 5 a 0 pelo Flamengo, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor do Pici igualou a sua pior goleada sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, repetindo o placar sofrido diante do Cuiabá, há um ano.

O domínio do Rubro-Negro foi constante do apito inicial ao final e o saldo de gols levou o Fortaleza de volta ao Z-4 da Série A. O Flamengo, por sua vez, manteve o bom momento e chegou aos 17 pontos, assumindo a liderança da competição.