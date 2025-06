Fortaleza terá folga no calendário até próximo jogo contra o Santos

Time tricolor recebeu folga nesta segunda-feira, 2, e na terça-feira, 3. A reapresentação do grupo ocorre na tarde de quarta-feira, 4, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Goleado pelo Flamengo nesse domingo, 1º, o Fortaleza terá tempo para descansar e se preparar visando o próximo compromisso na temporada. Isso porque o Leão do Pici só volta ao campo de jogo no dia 12, quinta-feira, diante do Santos, pela décima segunda rodada da Série A do Brasileirão.

Ao todo, serão 10 dias voltados para a recuperação física e treinamentos do elenco. O time tricolor, inclusive, recebeu folga nesta segunda-feira, 2, e na terça-feira, 3. A reapresentação do grupo ocorre na tarde de quarta-feira, 4, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.