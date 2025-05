Fortaleza pode receber despedida de Neymar do Santos; entenda

O contrato do atleta tem duração de seis meses e vence após o confronto contra o Leão / Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O atacante Neymar concedeu entrevista no intervalo do Amistoso entre Santos e RB Leipzig, que aconteceu em Bragança Paulista nessa quarta-feira, 28. O atleta falou sobre o encerramento de seu contrato com o Santos e despistou sobre renovação. Em sua fala, o jogador garantiu não irá tomar nenhuma decisão antes do duelo contra o Fortaleza, que ocorre no dia 12 de junho, uma quinta-feira, às 19h30min, na Arena Castelão.