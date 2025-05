CBF publica edital de nova eleição e agenda pleito para 25 de maio

Horas depois, a Liga Forte União (LFU), que representa 32 dos times que disputam as duas primeiras divisões nacionais, declarou apoio à candidatura de Reinaldo. A publicação da associação ainda criticou a data escolhida para a eleição (25 de maio cai em um domingo, dia com jogos pelo Brasileirão), por entender que ela impede que os clubes "sejam os legítimos e verdadeiros protagonistas das decisões".

Na manhã deste sábado, o atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, informou que concorrerá ao cargo máximo da CBF , sendo o primeiro a confirmar participação no pleito. A nota veiculada nas redes sociais da própria FPF afirma que Reinaldo tem apoio de outras federações, sem detalhar quais, e "um grande número de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro [masculino]".

No comunicado assinado por Sarney e publicado no site da CBF na sexta-feira (16), a eleição definirá, além do novo mandatário, mais oito vice-presidentes, três membros efetivos e outros três suplentes para o Conselho Fiscal da entidade. O mandato será para o quadriênio 2025/2029.

Na quinta-feira, após a Justiça afastar Ednaldo, houve a divulgação de um manifesto, com assinaturas de 19 dos 27 presidentes de federações do país. O documento fala sobre construir "uma candidatura à presidência e vice-presidências da CBF comprometida com um novo ciclo para o futebol brasileiro".

As 27 federações e os 40 clubes das duas principais divisões do Brasileirão Masculino participam da eleição. Os sufrágios das instituições estaduais valem mais (peso três), seguidos pelos dos times da Série A (peso dois) e Série B (peso um). Se um candidato obtiver apoio de, ao menos, 23 federações, assegura 69 votos, o que já seria suficiente para garantir a vitória no pleito, mesmo que os demais votantes optem por um mesmo concorrente. Os clubes reclamam do baixo peso que suas escolhas têm na disputa.

Ednaldo Rodrigues estava em Assunção, no Paraguai, participando do 75º Congresso da Federação Internacional de Futebol (Fifa), quando foi afastado da presidência da CBF. O evento ocorreu na sede da Confederação Sul-Americana da modalidade (Conmebol). Três dias antes, curiosamente, o dirigente anunciou a contratação do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, da Espanha, como técnico da seleção masculina.

A decisão que tirou Ednaldo da presidência foi publicada na quinta-feira pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, ao considerar nulo o acordo entre CBF e Supremo Tribunal Federal (STF) firmado em fevereiro, que reconheceu como legal a última eleição da entidade, em 2022.