Ceará e Fortaleza assinam nota de apoio a Reinaldo Carneiro, da FPF, para comando da CBF

Entre os nomes cogitados para o cargo, os que mais tem ventilado na imprensa é dos presidentes das federações de São Paulo, Reinaldo Carneiro Bastos, e de Roraima, Samir Xaud. O dirigente paulista lançou seu nome para concorrer ao pleito da entidade máxima do futebol nacional neste sábado, 17, e conta com apoio de Ceará e Fortaleza . Já o roraimense tem o apoio de 19 federações, incluindo a Cearense (FCF) .

Samir Xaud, presidente eleito da federação de Roraima, irá concorrer ao cargo para representar um grupo composto por 19 federações. Um manifesto assinado por 19 federações de futebol do Brasil na última quinta-feira solicitou a "estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro".

"Nesse momento, os clubes brasileiros, já unidos na missão da criação da sua Liga, reúnem-se em torno do apoio público à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos à presidente da CBF para o próximo ciclo. O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. E estaremos todos juntos, no mesmo campo, apoiando e exigindo um processo transparente, digno e responsável", escreve a nota.

O documento tem a aprovação das federações de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará, Sergipe, Rondônia, Paraná, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. (Com Gazeta Esportiva)

Confira nota da Liga Forte Brasil:

SEM CLUBE NÃO EXISTE FUTEBOL.

O futebol brasileiro precisa virar o jogo.

Estamos perdendo todas as partidas que acontecem fora do campo.

Falta liderança, falta decisão, falta transparência, falta respeito. E falta o principal: o protagonismo dos Clubes.