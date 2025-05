Ednaldo Rodrigues é afastado da presidência da CBF pela Justiça

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, discursa após reeleição em Assembleia Geral Eleitoral na sede da CBF / Crédito: Staff Images / CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, foi afastado do cargo nesta quinta-feira, 15, por decisão da Justiça do Rio de Janeiro. A decisão ocorre após a intensificação de escândalos na entidade máxima do futebol brasileiro nos últimos meses. O ex-dirigente, que ocupava a presidência da CBF há mais de três anos, teve sua gestão marcada por insucessos na seleção masculina principal, além de escândalos financeiros, polêmicas administrativas e acusações de irregularidades e censura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em seu lugar, de forma interina, assume Fernando Sarney, vice-presidente da entidade máxima do futebol brasileiro. O Esportes O POVO procurou a Federação Cearense de Futebol (FCF), aliada de Ednaldo. No entanto, até este momento, ainda não houve retorno. Trajetória de Ednaldo na CBF Ednaldo Rodrigues assumiu a presidência da CBF de forma interina em agosto de 2021, após o afastamento do ex-presidente Rogério Caboclo. Em março de 2022, Ednaldo foi oficialmente eleito com 137 votos dos 141 possíveis. Após o pleito, houve ainda uma contestação judicial acerca de legalidade do processo. Em seu discurso de posse, o mandatário defendeu a modernização e transparência da CBF, além de prometer impulsionar o desenvolvimento das categorias de base e do futebol feminino. Durante sua primeira gestão, Ednaldo Rodrigues liderou iniciativas de reestruturação do futebol brasileiro, como a implementação de novas políticas de governança e o apoio à criação de ligas independentes para maior autonomia dos clubes e federações.

Em campo, porém, o saldo de seu primeiro mandato não foi positivo. Em 2021, a seleção brasileira, sob o comando de Tite, disputou a Copa América no Brasil e conseguiu avançar à final, mas foi derrotada pela Argenmtina, em pleno Maracanã, e ficou com o vice-campeonato. No ano seguinte, em 2022, a Amarelinha disputou a Copa do Mundo do Catar. De forma vexatória, a Canarinho foi eliminada nas quartas de final, para a Croácia, em disputa de pênaltis. Após a campanha malsucedida na Copa do Mundo, o técnico Tite anunciou sua saída do comando técnico da seleção brasileira. A CBF então passou a negociar a vinda do técnico italiano Carlo Ancelotti, que foi anunciada nessa última segunda-feira, 12, após anos de negociação. Em março de 2025, Ednaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF até 2030, após decisão unânime das 27 federações e de todos os clubes das Séries A e B, inclusive Ceará e Fortaleza.

Escândalos e polêmicas na CBF Apesar dos infortúnios dentro das quatro linhas, a passagem de Ednaldo pela presidência foi marcada principalmente por diversos escândalos. Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a anular sua eleição, alegando irregularidades no processo, o que levou à nomeação de um interventor. A decisão, no entanto, foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em janeiro de 2024, permitindo que Ednaldo retornasse ao cargo. Passado o imbróglio judicial, denúncias sobre contratos irregulares e falta de transparência em negociações financeiras começaram a surgir. Casos como a contratação da empresa da filha para fornecimento de produtos de higiene para a CBF e a nomeação do genro para cargo de direção no futebol brasileiro geraram desconfiança em relação à gestão de Ednaldo. Em abril deste ano, a Revista Piauí publicou uma série de reportagens sobre as “extravagâncias econômicas” da CBF, sob o comando de Ednaldo. Poucos dias depois, a deputada Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. O pedido, entretanto, foi negado pelo ministro Gilmar Mendes.