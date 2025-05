Fortaleza empata sem gols com Vitória e pode se complicar no Brasileirão Feminino A2

Equipes se enfrentaram no CT Ribamar Bezerra na tarde deste sábado, 17, pela quarta rodada da primeira fase do certame nacional. Com igualdade, Leoas podem sair do G4 do Grupo B

O Fortaleza saiu mais uma vez de campo pelo Brasileirão Feminino A2 sem contabilizar uma vitória. Na tarde deste sábado, 17, as Leoas ficaram no empate em 0 a 0 diante do Vitória, em partida realizada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, válida pela quarta rodada da primeira fase do certame nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O placar não foi aberto por nenhuma das duas equipes principalmente pelo jogo pragmático que foi aplicado. Líder do Grupo B com nove pontos, o Vitória não se inibiu e foi buscar os três pontos, mesmo jogando fora de casa. O Fortaleza teve pouco poder de reação e somente após a partida esquentar um pouco mais foi que a equipe comandada por Erandir se lançou mais ao ataque.

Mesmo tendo a posse de bola, entretanto, o time seguia com o mesmo problema que tem apresentado durante a atual temporada, carecendo de repertório ofensivo. A maior chance criada pelo grupo tricolor foi um pênalti marcado aos 27 minutos. A camisa 9 das Leoas, Mayara, cobrou, mas a goleira adversária acabou defendendo o chute. No segundo tempo, apesar das tentativas de ambos os times, o jogo ficou ainda mais truncado, terminando com a igualdade no placar em 0 a 0.

O resultado não é ruim para o Vitória, já que com o ponto somado o time baiano não pode mais ser alcançado na atual rodada pelos outros membros da Chave B. Mas pelo lado do Fortaleza, que chega aos seis pontos, o cenário é de atenção, já que o terceiro empate no campeonato pode fazer com que o time saia do G4 do Grupo B ao final da rodada, que será finalizada na próxima segunda-feira, 19.

A primeira fase do Brasileirão Feminino A2 é disputada em sete rodadas. Os quatro melhores dos grupos A e B se classificam para as quartas de finais. Alcançaram o acesso os grupos que se classificarem para as semifinais.