Sem Tinga, Fortaleza embarca para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco; veja relacionados

Lateral-direito Tinga em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza embarcou na tarde desta sexta-feira, 16, para o Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, o Tricolor enfrentará o Vasco em São Januário, neste sábado, 17, às 18h30min. Para o confronto deste fim de semana, Vojvoda terá quatro desfalques. O Capitão Tinga não foi relacionado para o jogo por questões particulares, enquanto Moisés segue tratando uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e Diogo Barbosa cuida de entorse no tornozelo direito. Já o volante Zé Welison, que se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, já iniciou fase de transição e também ficou de fora da partida.

Rodrigo, volante contratado na janela pós-estadual, também não foi relacionado e o clube não emitiu comunicado sobre a situação do atleta. Em boletins anteriores, a ausência foi justificada por aprimoramento na parte física. Lista de relacionados: Goleiros: Brenno

João Ricardo

Magrão Zagueiros: David Luiz

Emanuel Brítez

Gastón Ávila

Gustavo Mancha

Kuscevic

Titi Laterais:

Bruno Pacheco

Eros Mancuso Meio-campistas: Calebe

Emmanuel Martínez

Kervin Andrade

Lucas Sasha

Matheus Rossetto

Pol Fernandez

Tomás Pochettinho Atacantes: Allanzinho

Breno Lopes

Deyverson

Lucero

Marinho

Yago Pikachu Vojvoda venceu Diniz apenas uma vez: O técnico Juan Pablo Vojvoda e Fernando Diniz voltam a se enfrentar à beira do campo neste sábado, 17, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, após dois anos desde o último duelo entre eles. O argentino, comandante do Fortaleza, não possui um retrospecto favorável contra o técnico brasileiro, atualmente no Vasco.