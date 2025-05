Com apenas uma vitória em seis duelos, Vojvoda reencontra Diniz após dois anos

Diniz, atualmente no Vasco, tem quatro triunfos sobre Vojvoda, todos conquistados quando dirigia o Fluminense, entre as temporadas de 2022 e 2023

O técnico Juan Pablo Vojvoda e Fernando Diniz voltam a se enfrentar à beira do campo neste sábado, 17, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, após dois anos desde o último duelo entre eles. O argentino, comandante do Fortaleza, não possui um retrospecto favorável contra o técnico brasileiro, atualmente no Vasco.

Em 2022, os times se enfrentaram quatro vezes. Dois desses confrontos ocorreram pelas quartas de final da Copa do Brasil: o Fluminense venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Arena Castelão (CE), e empatou por 2 a 2 na volta, no Maracanã (RJ), avançando à semifinal. Os outros dois duelos foram pelo Campeonato Brasileiro, com vitórias cariocas: 1 a 0 em Fortaleza e 2 a 1 no Rio de Janeiro.

Já em 2023, os treinadores voltaram a se enfrentar pela Série A. No primeiro turno, Vojvoda levou a melhor e venceu por 4 a 2, no Castelão. No returno, Diniz deu o troco e venceu por 1 a 0, no Maracanã.

Reencontro marcado por objetivos distintos

Este sábado marca o primeiro jogo de Fernando Diniz no comando do Vasco em São Januário, desde que iniciou seu novo ciclo no clube. O treinador foi apresentado oficialmente na sexta-feira, 16, mas estreou na terça passada, com derrota por 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.