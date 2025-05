David Luiz, do Fortaleza, aparece em vídeo de nova camisa do Chelsea; assista

Além do zagueiro, outros ícones da equipe inglesa aparecem no vídeo / Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Chelsea

O Chelsea-ING revelou, na manhã desta sexta-feira, 16, seu novo uniforme principal para a temporada 2025/26, que se iniciará no segundo semestre deste ano. Em vídeo divulgado pelo clube de Londres nas redes sociais, atletas do atual elenco do clube "interagem" com jogadores do passado. Em certo momento do vídeo é possível ver o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella olhando um quadro do zagueiro David Luiz. Atualmente defendendo o Fortaleza, o defensor atuou nos Blues em duas passagens: entre 2011–2014 e 2016–2019.