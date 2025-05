Fortaleza segue vivo na Libertadores, mas garante pelo menos playoffs na Sul-Americana

Apesar disso, o ponto conquistado garantiu ao Fortaleza, pelo menos, o playoffs na Copa Sul-Americana, vaga que é dada aos terceiros colocados de cada grupo da Libertadores. Matematicamente, independentemente de outros resultados, o Leão do Pici não pode terminar na última posição do Grupo E – ou seja, no pior cenário, o time vai à Sula.

O Fortaleza poderia, na noite desta terça-feira, 13, ter confirmado a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores de forma antecipada, mas o empate diante do Atlético Bucaramanga-COL , na Arena Castelão, frustrou o possível cenário. Agora, o Leão do Pici terá de confirmar a classificação na última rodada.

O foco do Tricolor do Pici, entretanto, ainda está totalmente voltado para a Libertadores, embora o empate tenha criado um contexto mais complicado. Com oito pontos na tabela, o time comandado por Vojvoda é, atualmente, o líder do Grupo E. O cenário pode mudar nesta quarta-feira, 14, caso o Racing-ARG empate ou vença o Colo-Colo-CHI na Argentina.

Na última e decisiva rodada, o Fortaleza visita o próprio Racing-ARG, no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, em confronto que deve definir a liderança da chave. A partida está marcada para o dia 29 deste mês, às 21h30min (horário de Brasília).

Playoffs da Sul-Americana: como funciona?

Caso o Fortaleza não avance na Libertadores e vá para o play-off da Sul-Americana, o time cearense enfrentará um dos segundos colocados do torneio, em jogos de ida e volta. A equipe que avançar garante vaga nas oitavas de final, etapa que conta com os primeiros colocados de cada grupo.