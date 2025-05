Fortaleza confirma mais de 27 mil torcedores para jogo da Libertadores no Castelão

Uma possível vitória neste duelo pode garantir o avanço do Leão para a próxima fase com uma rodada de antecedência

Ao todo, mais de 27 mil tricolores já confirmaram presença para o confronto internacional - sendo 18.280 sócios-torcedores do Fortaleza com o check-in realizado e 9.090 ingressos vendidos.

O Fortaleza atualizou a sua parcial de torcedores garantidos para o duelo ante o Atlético Bucaramanga-COL, pela 4ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores. A divulgação ocorreu na noite deste domingo, 11. As vendas seguem normalmente.

Uma possível vitória neste duelo pode garantir o avanço do Leão para a próxima fase com uma rodada de antecedência, tendo em vista que o escrete do Pici atingiria uma pontuação que não poderia mais ser ultrapassado por Colo-Colo e o próprio Bucaramanga.

O clube divulgou que sócios que desejam realizar seu check-in para a partida e demais torcedores que queiram comprar ingressos ainda podem fazê-los, com exceção do setor inferior sul e setor premium. Além deles, os ingressos meia-entrada para os setores especial e bossa nova também foram esgotados.

Para entrada no estádio, o torcedor deverá realizar o cadastro de reconhecimento facial. A compra de ingressos pode ser feita por meio do site Leão Tickets, mas também nas lojas físicas do clube. Os sócios-torcedores podem confirmar presença no jogo por meio do site Sócio Fortaleza.