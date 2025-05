Calebe volta a marcar pelo Fortaleza, se emociona e desabafa: "Eu me cobrava bastante"

Autor do quinto gol do Fortaleza na goleada sobre o Juventude neste sábado, 10, o meio-campista Calebe se emocionou na comemoração do tento e desabafou após o apito final do duelo. Em entrevista ainda no campo, o camisa 10 do Leão mostrou "alívio" com o gol.

"A torcida sabe qual é o meu futebol, não só a torcida, mas meus companheiros, a diretoria, a comissão e eu. Desde o meu retorno eu não vejo a hora de poder ajudar com gol, com assistência e com vitória, que é o mais importante. Então, a comissão, todo mundo do clube, meus companheiros, a diretoria sempre me passaram confiança que eu ia voltar a poder ajudar a equipe. Então, eu me cobrava bastante. Não veio no tempo que eu queria, mas veio no tempo de Deus", disse.