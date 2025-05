Com gols e assistências, Lucero e Pochettino reeditam dobradinha contra o Juventude

Kuscevic, Lucero e Pochettino comemora gol no jogo Fortaleza x Juventude, no PV, pela Série A 2025 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Dupla efetiva nas últimas duas temporadas, Lucero e Pochettino foram decisivos na goleada do Fortaleza sobre o Juventude neste sábado, 10, pela Série A. Dos cinco gols marcados pelo Tricolor ante o Papo, a dobradinha argentina participou diretamente de três. Foi dos pés dos gringos, inclusive, que saiu o primeiro tento do time cearense na partida. Logo aos 2 minutos, o meia cobrou falta, e o centroavante cabeceou para balançar as redes. Depois, no terceiro gol leonino, foi a vez do “El Gato” retribuir a assistência para o camisa 7 acertar o ângulo. O atacante ainda marcou mais um, com passe de Kervin Andrade.