Mancha fala de boa fase no Fortaleza e do apoio de veteranos: "Me dão muitos conselhos"

O zagueiro de 20 anos também falou sobre as conversas que tem com o técnico Vojvoda e da importância do jogo contra o Juventude, neste sábado, 10, no PV, pelo Brasileirão

Destaque e titular do Fortaleza, o jovem Gustavo Mancha concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos, nesta sexta-feira, 9, véspera do confronto contra o Juventude, pela Série A. Entre os temas abordados, o zagueiro falou sobre sua relação com os defensores mais experientes do elenco, as conversas com Vojvoda e da necessidade de o time vencer o Jaconero no PV.

Mancha ganhou sua primeira oportunidade no profissional do Fortaleza neste ano e não desperdiçou as chances. Firmou-se como titular da equipe, mesmo em um plantel com nomes de peso, como Kuscevic, David Luiz e Titi. O zagueiro, inclusive, exaltou o trio e disse que todos dão “muitos conselhos e dicas”.