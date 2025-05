Gerente da base do Fortaleza conta como descobriu e contratou zagueiro Gustavo Mancha

Conforme o Erisson Matias, o Fortaleza não desembolsou nenhum valor para adquirir o jovem defensor do Palmeiras, no último ano

Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 9, o gerente das categorias de base do Fortaleza, Erisson Matias, revelou como foram as negociações envolvendo a chegada do zagueiro Gustavo Mancha, vindo do Palmeiras para reforçar a base do Leão no último ano.

Contratado como uma promessa, o defensor disputou mais de 20 jogos pela base do Tricolor em 2024 e atuou na Copa São Paulo deste ano. Logo após o torneio, o zagueiro fez sua estreia no profissional diante o Horizonte, no dia 25 de janeiro, pelo Campeonato Cearense. Hoje, Mancha é um dos destaques do setor defensivo de Vojvoda.