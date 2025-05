Gerente do Fortaleza destaca modernização na estrutura das categorias de base do clube

Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, Erisson Matias falou sobre o crescimento das categorias de base do Leão

Em participação no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 9, Erisson Matias, gerente da base do Fortaleza, falou sobre a atual estrutura do clube para lidar com os atletas da base e destacou o crescimento da base nos últimos anos.

“Tivemos modernização de 2020 pra cá. Em 2021, o time sub-17 do Fortaleza fez a melhor campanha de um time nordestino no Campeonato Brasileiro sub-17, quando chegou às quartas de final. Em 2023, a equipe sub-20 fez a melhor campanha de um clube cearense na Copa São Paulo”, ressaltou o gerente tricolor.