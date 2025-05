Fortaleza quer criar escola no CT para jogadores da base, revela gerente

O gerente do Tricolor revelou que a criação da escola é um sonho antigo do presidente Marcelo Paz e do diretor de base Irlando Gomes

O gerente do Tricolor, que está no cargo desde 2023, revelou que este é um sonho antigo do CEO da SAF, Marcelo Paz, e do diretor de base, Irlando Gomes.

Entrevistado nesta sexta-feira, 9, no programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN, o gerente das categorias de base do Fortaleza , Erisson Matias, falou sobre o projeto em andamento para a criação de uma escola no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra (CT) , em Maracanaú.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Existe uma conversa avançada para montarmos uma própria escola dentro do CT. É um sonho do Marcelo Paz e do nosso diretor de base, Irlando Gomes, que gostaria muito que já tivesse acontecendo, mas existe um trâmite burocrático. Fizemos muitas reuniões com o Governo do Estado, no ano passado, e estamos agora viabilizando uma estrutura, para sair do papel esse sonho antigo”, explicou.

Para Erisson, a criação de “um tripé com a família e a escola” é parte fundamental para o desenvolvimento dos atletas jovens do clube. Contudo, a criação do espaço escolar no CT do clube traria mais conhecimento e proximidade do clube com seus atletas.

“Temos convênio com cerca de dez escolas do município (de Maracanaú). […] Duas vezes por ano, recebemos os diretores e os coordenadores escolares no CT. Por exemplo, os garotos que são da própria cidade passam três horas no clube, o restante do dia eles estão fora. Para diminuir essa lacuna, fazemos um tripé com a família e a escola, para termos mais informações sobre como tá o comportamento e o dia a dia”, afirmou.