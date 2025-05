Juventude enfrenta Fortaleza com apenas dois desfalques no elenco; confira

Tricolor recebe o Alviverde neste sábado, 10, às 16 horas, na Arena Castelão, pela oitava rodada da Série A do Brasileirão

Buscando se livrar da zona de rebaixamento da Série A, o Fortaleza entra em campo pela oitava rodada da competição neste sábado, 10, às 16 horas, para enfrentar o Juventude na Arena Castelão. Diante do Leão do Pici, o Alviverde busca encerrar o jejum de quatro jogos sem vencer, para isso a equipe terá apenas dois desfalques no plantel.