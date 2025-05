João Ricardo, do Fortaleza, é o goleiro com mais defesas no Brasileirão desde 2022

O arqueiro do Fortaleza foi um dos principais destaques da equipe que conquistou a melhor campanha do clube na história da Série A

Fundamental na campanha histórica do Fortaleza na Série A de 2024 e titular absoluto na equipe de Vojvoda em 2025, o goleiro João Ricardo segue inserido no debate de melhores goleiros do futebol brasileiro e ostenta números relevantes.

Conforme levantamento do Sofascore, o arqueiro tricolor — que recentemente foi apontado, por um estudo da CIES Football Observatory, como o 8º melhor goleiro do mundo — aparece liderando diversas estatísticas importantes para a posição no Campeonato Brasileiro nas temporadas mais recentes.