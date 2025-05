CBF define arbitragem para jogo entre Fortaleza e Juventude pela Série A 2025; veja

Times se enfrentam neste sábado, 10, no Estádio Presidente Vargas. Leão almeja um bom resultado para sair da zona de rebaixamento do certame

O Fortaleza recebe o Juventude neste sábado, 10, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O encontro entre Leão e Papo, válido pela oitava rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem de Lucas Paulo Torezin, do Paraná.

Mandante no confronto, o Leão do Pici almeja os três pontos no PV para sair da zona de rebaixamento do certame. Atualmente, o time comandado por Vojvoda é apenas o 17º colocado, com sete pontos somados. O clube gaúcho, por outro lado, ocupa a 15ª posição e registra a mesma pontuação dos tricolores.