Juventude não vence há quase três meses fora de casa, onde acumula cinco derrotas seguidas

Rival do Fortaleza no próximo sábado, dia 10, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude não vive uma boa fase como visitante nesta temporada. A última vitória do Jaconero fora de casa aconteceu há quase três meses, sobre o Pelotas, em jogo válido pelo Campeonato Gaúcho.

O triunfo aconteceu no dia 15 de fevereiro. Após isso, o Alviverde não venceu nenhum outro confronto longe do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Foram cinco partidas como visitante e cinco derrotas. Entre os reveses, o Jaconero sofreu uma goleada acachapante para o Flamengo, por 6 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela Série A.