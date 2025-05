Associação promove rifa solidária de camisa autografada do Fortaleza

Em parceria com o Fortaleza Esporte Clube , a Associação Fortaleza Azul (FAZ) está realizando uma rifa solidária de uma camisa oficial do Leão autografada pelo elenco. A ação tem como objetivo arrecadar fundos que possam contribuir com as atividades promovidas pela organização.

Além disso, a camisa escolhida para receber os autógrafos dos atletas tricolores é o modelo lançado pelo clube em abril de 2024, em homenagem ao Dia Mundial do Autismo. O uniforme conta com desenhos de peças de quebra-cabeça, símbolo oficial do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas mangas, na gola e na região do escudo.

Cada ponto da rifa custa o valor de R$ 10 e pode ser adquirido por meio do Instagram da Associação: @fortalezaazul. O resultado do sorteio será divulgado em transmissão ao vivo na rede social, às 15 horas do próximo dia 15.

ASSOCIAÇÃO FORTALEZA AZUL