Diante do Colo-Colo, Brítez volta a ser relacionado pelo Fortaleza; veja boletim médico

Brítez é homem de confiança de Vojvoda no Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

O zagueiro Emanuel Brítez voltou a ser relacionado pelo Fortaleza nesta terça-feira, 6, para o jogo diante do Colo-Colo, válido pela quarta rodada da Libertadores da América. A volta do jogador entre os convocados acontece após mais de 40 dias. Homem de confiança de Vojvoda no Leão, o camisa 33 não atua desde o dia 22 de março, quando foi substituído no intervalo da final do Campeonato Cearense depois de sentir entorse no tornozelo esquerdo. O problema clínico, inclusive, se agravou com o tempo, conforme dito pelo próprio jogador.