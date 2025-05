João Ricardo lamenta empate do Fortaleza: "A gente precisava da vitória"

O Tricolor do Pici até teve boas chances, especialmente no primeiro tempo, mas novamente pecou nas finalizações

O goleiro João Ricardo foi o principal nome do Fortaleza no empate em 0 a 0 com o São Paulo, nesta sexta-feira, 2, no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou por conta da defesa de um pênalti cobrado por Ferreirinha no segundo tempo, que garantiu um ponto importante fora de casa.

Após a partida, João comentou sobre o desempenho coletivo e a importância de estar pronto nos momentos decisivos. "Com certeza, a gente fica feliz (ser decisivo). Nos momentos que o time mais precisa, a gente possa estar bem preparado e consiga proteger o gol, né?".