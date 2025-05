Com déficit de R$ 17 milhões, Conselho do Fortaleza aprova balanço financeiro de 2024

Apesar do déficit, internamente o clube vê a situação com normalidade e controlada

O Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou, na última quarta-feira, 30 de abril, o balanço financeiro do exercício de 2024 do clube. Conforme apurado e divulgado com antecedência pelo jornalista Afonso Ribeiro, em sua coluna, a diferença entre receitas e despesas, unindo associação e SAF, aponta um déficit de R$ 17,982 milhões.

Apesar disso, o entendimento interno no Leão é de que a situação financeira está controlada. Em 2024, o clube finalizou a temporada com R$ 25,329 milhões de saldo líquido em caixa, valor superior a de anos anteriores, como em 2022 e 2023.