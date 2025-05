Formação e transição: jogadores da base ganham força no profissional do Fortaleza

Zagueiro Gustavo Mancha em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Se em anos anteriores no Fortaleza a utilização de jogadores da base no profissional não acontecia com tanta frequência, nesta temporada o cenário mudou. Os jovens, ainda que boa parte tenha sido captada no mercado para integrar categorias de formação, estão ganhando maior espaço no elenco comandado por Vojvoda em 2025. Neste processo, Gustavo Mancha tornou-se titular da zaga da equipe ao lado de nomes como David Luiz e Kuscevic. Outros, como o jovem volante Bruninho, que fez sua estreia diante do Sport, e o meia-atacante Lucca Prior, relacionado com frequência para as partidas, também estão integrados ao plantel principal.

"Sem dúvida alguma, o processo de captação e desenvolvimento de atletas realizado pela base evoluiu muito nos últimos anos. E, naturalmente, isso começa a gerar mais frutos, seja na utilização pela equipe principal, seja na quantidade de atletas que o Fortaleza coloca no mercado e que em breve trarão retorno financeiro ao clube", comentou Erisson. "Precisávamos potencializar a captação de atletas com perfil para serem aproveitados no profissional. Investimos na montagem de um departamento de inteligência e no setor de captação, ambos atuando em todo o continente", concluiu.