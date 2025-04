Fortaleza terá retorno de David Luiz para jogo contra Retrô pela Copa do Brasil

O experiente zagueiro esteve de fora da partida contra o Sport, devido protocolo de concussão / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Fortaleza terá o retorno do zagueiro David Luiz para o confronto contra o Retrô-PE nesta terça-feira, 29, em duelo pela terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Pernambuco. O experiente zagueiro esteve de fora da partida contra o Sport, no último sábado, 26, devido ao protocolo de concussão. Na ocasião, David Luiz foi substituído por meio do protocolo de concussão no intervalo do empate em 1 a 1 entre Bucaramanga-COL e Fortaleza, em compromisso válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Além do zagueiro, o meio-campista Tomás Pochettino voltou a ser relacionado no duelo contra o Leão da Ilha e deve ser opção para o técnico Vojvoda. Completando os retornos, o volante Rodrigo deve estar à disposição, após realizar trabalhos de Condicionamento físico. Desfalques e provável equipe Por outro lado, o zagueiro Brítez, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, o meia Martínez, com um desconforto muscular na coxa esquerda e o atacante ⁠Moisés, com um edema no músculo posterior da coxa esquerda, seguem no departamento médico do Tricolor. Por fim, o atacante Marinho está em transição após tendinite no quadril esquerdo, segue como dúvida para o primeiro duelo da terceira fase do torneio nacional. Com isso, o provável Fortaleza para enfrentar o Retrô tem: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Tinga, Mancuso, Rossetto, Lucas Sasha e Calebe; Allanzinho e Deyverson.