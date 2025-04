Vojvoda fala sobre atmosfera da Ilha do Retiro: "Jogar aqui é complicado"

Em coletiva concedida após o empate de 0 a 0 entre Sport e Fortaleza, na Ilha do Retiro, na noite de sábado, 26, o treinador Juan Pablo Vojvoda comentou sobre as dificuldades de enfrentar os donos da casa e sobre as polêmicas de arbitragem que marcaram a partida.

Essa partida foi a oitava do técnico argentino contra a equipe pernambucana, mantendo a escrita de jamais ter perdido no duelo regional, foram cinco vitórias tricolores e três empates no comando de Vojvoda. Mesmo com o retrospecto favorável, o comandante leonino admitiu que esperava uma partida complicada para sua equipe.