Vojvoda critica atuação de arbitragem contra o Sport e dispara "Estou chateado"

O Fortaleza empatou em 0 a 0 diante do Sport, pela Série A , na noite desse sábado, 26. Após a partida, que foi marcada pelo polêmico lance de gol invalidado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda criticou a postura da arbitragem em relação ao gol não marcado. Segundo o treinador, a decisão tomada pelo árbitro de campo não foi bem tomada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O lance questionado aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo, quando em cruzamento na área, Lucero disputou bola com a zaga pernambucana e ajeitou para Yago Pikachu. A bola do camisa 22 bateu no travessão, foi para a linha do gol e voltou para o campo. Após longa revisão do lance, o árbitro Matheus Candançan invalidou o gol.

“No campo, eu pensei que era gol também. Pelo desvio da bola, me pareceu que era gol. Mas é preciso coragem. A cada três dias eu tomo decisões fortes. Quando o time não responde, perde, eu recebo muitas críticas. Eu e todos os treinadores. A arbitragem e o VAR têm que tomar decisões”, comentou o técnico argentino.

“Estou chateado. Sou responsável pelo meu trabalho. Quero destacar o esforço dos meus jogadores, que muitas vezes são criticados. Sofro um pênalti na Colômbia, o gol é validado pelo VAR. Agora, não validam este gol com o VAR. Parece que estou chorando e talvez seja verdade. Estou chorando por dentro também, mas estou forte. Tenho um time que vai responder”, completou Vojvoda.