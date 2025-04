Tinga critica falhas no VAR após Sport e Fortaleza: "Prejudicou a gente"

O confronto entre Sport e Fortaleza, neste sábado, 26, terminou em 0 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em um jogo marcado por poucas oportunidades claras de gol, mas que gerou controvérsia após uma decisão do árbitro em relação a um lance de possível gol do Tricolor do Pici. Tinga, capitão leonino, falou sobre o ocorrido, na saída de campo.

"Daqui, dá pra ver que a bola está atrás da trave e ela entra toda. Aí, depois as imagens da TV dizem que foi gol. Ele demorou sete, oito minutos ali e falou que o VAR não tinha uma câmera conclusiva", disse o lateral-direito, visivelmente frustrado com a decisão.