CEO do Fortaleza reclama de gol não marcado contra o Sport: "Todo mundo viu que foi"

O duelo entre Sport e Fortaleza, terminado em 0 a 0, neste sábado, 26, na Ilha do Retiro, ficou marcado por um lance polêmico envolvendo arbitragem de Matheus Candançan e o VAR, Rodolpho Toski, que não assinalaram um possível gol do Leão do Pici.

Revoltado com tal decisão, o CEO da SAF leonina, Marcelo Paz, através de suas redes sociais, disse que o lance foi claro. "E aí? O mundo todo viu que foi gol. Menos quem de fato tinha que ver. E assim se vão mais 2 pontos que mudam toda uma trajetória. Seguimos em frente. Trabalhando e fazendo o certo".