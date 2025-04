Fortaleza vence Ação-MT por 2 a 0 e sobe na tabela do Brasileirão Feminino A2

O Fortaleza conquistou na tarde deste sábado, 26, a primeira vitória no Brasileirão Feminino A2 de 2025. Pela segunda rodada do certame nacional, as Leoas bateram o Ação-MT por 2 a 0, em partida realizada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Os gols do embate foram marcados por Andressa e Geovana. Enquanto a camisa 10 balançou as redes no início do segundo tempo com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio, a camisa 18 marcou com uma finalização na entrada da pequena área aos 46 minutos, já nos acréscimos.