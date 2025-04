David Luiz reclama de arbitragem em rede social: "Gol nítido"

O zagueiro David Luiz utilizou suas redes sociais para protestar contra a não marcação de um gol do Fortaleza contra o Sport , na partida que ocorreu na noite deste sábado, 26, e terminou com o placar de 0 a 0. O defensor, que ficou de fora da partida devido ao protocolo de concussão, também relembrou de outras decisões polêmicas de arbitragem em partidas do Leão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

reclamação do jogador David Luiz via ferramenta stories Crédito: reprodução/davidluiz23 no instagram

No jogo contra o Sport, o Fortaleza fez um gol onde, segundo a decisão da arbitragem, a bola não entrou de forma completa dentro da meta rubro-negra e por esse motivo, não foi validado. Na visão do atleta leonino, a bola entrou por completo e segundo o mesmo, outros lances em partidas distintas foram marcados de forma equivocada.

Os lances citados pelo camisa 23 são um gol de bicicleta do atacante Moisés anulado por impedimento no jogo contra o Internacional, que acabou em 0 a 0, e uma suposta carga faltosa em cima do próprio defensor no lance do gol de Facundo Torres, que abriu o placar na vitória de 2 a 1 do Palmeiras sobre o tricolor.

Substituído no intervalo do jogo entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza, o zagueiro cumpre um protocolo de cinco dias de intervalo entre um jogo e outro, sem entrar em campo, após um choque com o jogador Ibarguen.