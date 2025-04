Fortaleza chega a nove gols sofritdos e apenas quatro marcados nos últimos seis jogos

Há seis jogos sem vencer, o Tricolor tem está negativo na balança entre tentos anotados e sofridos. Na Libertadores, por exemplo, tem o sexto pior saldo de gols entre todas as equipes

Assim, a fase se reflete nos números ofensivos e defensivos . Na atual sequência de três derrotas e três empates, o Leão do Pici registrou nove gols sofridos e apenas cinco marcados, sem anotar mais de um tento em nenhuma das partidas que disputou na sequência.

A dura fase negativa do Fortaleza dentro de campo tem se alastrado cada vez mais. Com o empate amargo por 1 a 1 ante o Bucaramanga-COL , que varou a madrugada de quarta para quinta-feira, 24, o time chegou a seis jogos sem vencer, entre Brasileirão e Libertadores. Se considerados os últimos 11 compromissos, o time de Vojvoda tem apenas um triunfo.

No início da sequência, quando foi derrotado pelo Racing-ARG em seus domínios com um sonoro 3 a 0, o Fortaleza sofreu uma tempestade de 24 finalizações contra a própria meta, seguida de mais 20 no empate em 1 a 1 ante o Mirassol. Desde então, Vojvoda buscou montar um sistema defensivo mais sólido.

Logo no jogo contra o Colo-colo, que foi anulado e não agrega às estatísticas do recorte, o comandante tricolor fez uma linha de três com David Luiz, Kuscevic e o jovem Gustavo Mancha, que não sofreram gols antes da paralisação contra o time chileno e nem ante o Internacional na sequência.

Contudo, a trinca não foi o suficiente para evitar os quatro gols sofridos na somatória das derrotas para Vitória e Palmeiras. Por isso, Vojvoda vem buscando alternativas no meio de campo para aumentar a sustentação. Ante o Bucaramanga, o sistema defensivo funcionou até os minutos finais, quando Mancuso cometeu um pênalti, convertido pelo time colombiano, que empatou o duelo naquele momento.