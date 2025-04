Fortaleza na Libertadores: como está a disputa no grupo antes de jogo na Colômbia

O Fortaleza volta a campo pela Libertadores na noite desta quarta-feira, 23, para enfrentar o Bucaramanga. As equipes duelam às 23 horas (de Brasília), no Estádio Américo Montanini, na Colômbia. No confronto fora de casa, o Leão do Pici entra em campo pressionado, tendo o desafio de conseguir sua primeira vitória na competição para deixar a lanterna do Grupo E.

O confronto será o último jogo do grupo na terceira rodada, já que na noite dessa terça-feira, 22, Colo-Colo e Racing mediram forças, no Chile, e finalizaram a partida empatados em 1 a 1 no placar. O resultado fez com que o Racing retornasse à liderança da chave e o Bucaramanga voltasse à vice-liderança — ambos com quatro pontos somados. O Colo-Colo aparece em terceiro, com dois, e o Fortaleza segue na última posição, ainda sem pontuar.