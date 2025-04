Mancha revela conversas com zagueiros do Fortaleza e diz: "Não é de hoje que venho treinando bem"

A grande surpresa do Fortaleza na temporada falou sobre o processo até chegar no profissional e a experiência de jogar uma partida de Libertadores aos 20 anos de idade

A defesa do Fortaleza foi reforçada com nomes badalados no início da temporada. David Luiz chegou com seu extenso currículo de clubes europeus e seleção brasileira, bem como o argentino Gastón Ávila, que chegou por empréstimo diretamente do Ajax, da Holanda. O Leão contou ainda com a renovação de Kuscevic, jogador de seleção chilena, mas o destaque defensivo vem sendo quem começou como uma sexta ou sétima opção após ir bem na Copinha.

Gustavo Mancha assumiu a titularidade do time com apenas 20 anos, formando um trio com Kuscevic e David Luiz. Antes da partida contra o Bucaramanga-COL, que acontece nesta quarta-feira, 23, longe dos domínios do Tricolor, o zagueiro – que vem sendo titular desde o confronto ante o Colo-colo, no Chile – falou sobre a oportunidade de jogar ao lado de defensores experientes e demonstrou confiança ao falar de seu rendimento nos treinos.