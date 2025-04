Fase atual e atacante ex-Ceará: conheça o Bucaramanga, rival do Fortaleza na Libertadores

Atacante Jhon Vásquez, do Atlético Bucaramanga, comemora gol sobre Atlético Nacional / Crédito: Divulgação/Atlético Bucaramanga

Campeão nacional pela primeira vez em 2024, o Atlético Bucaramanga-COL é o time do grupo E, composto por Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Fortaleza, menos experiente em Copa Libertadores. A equipe colombiana está na sua segunda participação, tendo debutado na competição em 1998, quando alcançou as oitavas de final. O Bucaramanga recebe o Fortaleza na noite desta quarta-feira, 23, às 23 horas (de Brasília), no estádio Américo Montanini. Os donos da casa buscam vencer para se manter na liderança do grupo, enquanto o Tricolor precisa pontuar para sair da lanterna.

Na Libertadores, a equipe colombiana surpreende e lidera o grupo E, com quatro pontos. Na estreia, contra o Colo-Colo, os Leopardos fizeram um jogo superior aos chilenos, chegaram a abrir 3 a 1, mas, sofreram um empate na parte final do jogo devido a descuidos do setor defensivo. Contra o Racing, em Avellaneda, os Auriverdes não tomaram conhecimento do "bicho papão" da chave e venceram os por 2 a 1, fazendo uma partida cautelosa, mas bem sucedida, ao dificultar o jogo de atletas como Luciano Vietto e Maximiliano Salas.