Zagueiro do Barcelona comenta sobre confusão no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza

Após a derrota diante do Borussia Dortmund, pela Liga do Campeões, o uruguaio Ronald Araújo lamentou a invasão e as mortes ocorrida na partida da Libertadores

“Tudo que envolve violência e morte é muito difícil. Futebol é diversão, é para poder desfrutar e ir com a família aos estádios, que é o mais importante. Então temos que corrigir essas coisas para não acontecer mais no futuro. Desejo que estejam bem os familiares das vítimas”, disse Ronald.

Violência em Colo-Colo x Fortaleza

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, ocorrida no último dia 10, foi marcada por violência e fatalidade. A morte de dois torcedores em um tumulto nos arredores do Estádio Monumental David Arellano, momentos antes do jogo, motivou a invasão de campo por parte dos torcedores chilenos. Logo em seguida, a partida foi cancelada pela Conmebol.

Até o momento, a Conmebol anunciou que o Colo-Colo disputará as partidas pela Copa Libertadores com portões fechados, sem a presença de torcedores. Além disso, a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) anunciou punição para os torcedores do Colo-Colo que invadiram o campo durante a partida. Segundo a entidade, os mais de vinte torcedores identificados terão pena média de 12 anos sem ir aos estádios chilenos.