Vidal agradece mensagens de apoio do Fortaleza: "Futebol é amor e união"

O experiente volante Arturo Vidal, do Colo-Colo-CHI, publicou um vídeo cumprimentando os zagueiros David Luiz e Kuscevic, do Fortaleza, seguido de uma legenda de agradecimento às mensagens de apoio do Fortaleza após a morte de dois torcedores dos Los Albos antes da bola rolar no confronto entre os times na Libertadores, na última quinta-feira, 10. O ocorrido na capital chilena teve reflexos dentro de campo. Torcedores do Colo-Colo, revoltados com a situação, protestaram contra os policiais envolvidos nas mortes. A manifestação resultou em uma invasão de campo durante o segundo tempo da partida. O jogo ficou interrompido por mais de uma hora e, posteriormente, foi cancelado pela Conmebol.

"Agraço pelas suas mensagens,Fortaleza. O futebol é amor e unidade. Que nunca mais voltemos a passar por essas coisas. Seguimos de luto", disse o atleta ex-Barcelona, Flamengo, Juventus, Inter e Bayern. Homenagem do Fortaleza aos torcedores chilenos Nado último domingo, 13, na Arena Castelão, antes do empate ante o Internacional-RS, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza promoveu uma homenagem aos dois adolescentes que morreram em Santiago (CHI), na última quinta-feira, 10, horas antes da partida entre Colo-Colo e Leão pela Libertadores.