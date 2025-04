Vojvoda exime Deyverson de culpa por lesão em Moisés: "São acidentes do futebol"

Durante a entrevista pós-jogo, Vojvoda falou sobre o lance que lesionou o camisa 21 do Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em um duelo marcado pelo equilíbrio, Fortaleza e Internacional-RS não saíram do 0 a 0 na noite deste domingo, 13, na Arena Castelão, pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão. O Leão até alterou o marcador momentaneamente, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Durante a comemoração do gol marcado por Moisés, o atacante acabou se lesionando após ser empurrado por Deyverson. Na coletiva pós-jogo, Vojvoda comentou sobre o lance que teria gerado a lesão do camisa 21 do Leão.

"Quando conseguimos um gol, eu gosto que os jogadores celebrem ele, porque é a alegria máxima do futebol. É um acidente que devemos estar atentos. Mas estou convencido de que o Deyverson não faria isso de propósito", disse. "Ele (Deyverson) é um jogador como todos, que são alegres, são jovens e que querem celebrar um gol com o companheiro. São acidentes que acontecem no futebol. Não coloco uma penalidade aí", afirmou Vojvoda. Gol invalidado O momento de euforia aconteceu logo na seguida do golaço de Moisés. Após uma rebatida de Anthoni, goleiro Colorado, o atacante do Tricolor acertou um belo voleio para desempatar o placar. Porém, o VAR marcou impedimento de Pikachu na origem do lance. "Bom, fizeram um bonito gol. Era para celebrar de um jeito, não sei como se celebrou, mas era para festejar esse gol. São gols que não se vê todo dia […] Até mesmo o VAR diz 'não temos que anular esse gol, porque é para dar a volta ao mundo'", brincou o técnico argentino.