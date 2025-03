Deyverson estreia pelo Fortaleza em vitória diante do Fluminense; veja números

Em campo por 12 minutos, o jogador de 33 anos teve quatro ações com bola e acertou um dos dois que passes que tentou. Além disso, venceu o único duelo aéreo que disputou. Os dados são do Sofascore, site especializado em estatísticas no futebol.

Novo reforço do Fortaleza para a temporada, o atacante Deyverson fez sua estreia pelo clube neste sábado, 29, na vitória leonina diante do Fluminense . Na oportunidade, o camisa 18 entrou no lugar de Lucero, titular da posição, na reta final da segunda etapa.

Oficializado pelo Leão do Pici na sexta-feira, 28, Deyverson chega ao clube com contrato válido até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. Em 2024, o novo reforço do Leão marcou 16 gols, sendo dez pelo Cuiabá e seis pelo Atlético-MG, além de nove assistências – sete jogando no Dourado e duas no Galo.





De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Fortaleza fez um investimento considerável para tirar Deyverson do Atlético-MG: cerca de R$ 7 milhões. O atacante, que foi comprado do Cuiabá pelo Galo por R$ 4 milhões, tinha vínculo com a equipe mineira até o final deste ano.