Exclusivo: Denilson lamenta negociação frustrada com Fortaleza e revela papo com Deyverson

Volante Denilson no jogo Cuiabá x Operário VG, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Mato-Grossense 2025 / Crédito: AssCom Dourado

Alvo do Fortaleza na reta final da janela de transferências dos Estaduais, como revelou o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, o volante Denilson concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO na tarde deste sábado, 12, lamentou a negociação frustrada com o Tricolor após se "encher de esperança", revelou conversa com Deyverson, elogiou a torcida e admitiu que se vê em fim de ciclo no Cuiabá, onde está desde 2022. Um dos principais jogadores do Dourado, o meio-campista de 24 anos já despertou o interesse de outras equipes, inclusive nesta temporada, mas sem desfecho positivo — o Fortaleza acabou contratando Rodrigo, do Maringá-PR. O camisa 27 falou sobre o sentimento de receber proposta do Leão do Pici e admitiu tristeza pelo fato de a transferência não ter sido concretizada.

"O Deyverson falou comigo, falou do clube, que é muito interessante, muito bom, que a torcida é linda também. Foi uma semana bastante difícil para mim, fiquei bastante ansioso, pensando como ia ser minha ida para o Fortaleza, porque a gente achou que ia dar tudo certo, estava confiando", relatou. Volante Denilson no jogo Volta Redonda x Cuiabá, no Estádio Raulino de Oliveira, pela Série B 2025 Crédito: AssCom Dourado Apelo da torcida do Fortaleza Desde a venda de Hércules para o Fluminense, a torcida do Fortaleza tem pedido a contratação de um volante, o que fazia o nome de Denilson ser frequentemente citado nas redes sociais. O camisa 27 confirmou que via o apelo e agradeceu o carinhos dos tricolores.