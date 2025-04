CEO do Fortaleza revela tentativas por Zapelli e Denílson na janela de transferências

Para o meio-campo, o Tricolor do Pici anunciou a contratação do volante Rodrigo Santos, vindo do Maringá-PR, com vínculo até a temporada de 2028

A busca por esses atletas se deu em razão da má fase vivida pelo setor de meio-campo do Tricolor em 2025, que ainda enfrenta instabilidade, especialmente com jogadores como Pochettino e Calebe.

O CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz, revelou na noite da última sexta-feira, 11, uma tentativa frustrada de contratação de dois jogadores durante a janela de transferências: o meia Bruno Zapelli, do Athletico-PR, e o volante Denílson, do Cuiabá.

“Buscamos um meia. Tivemos interesse no Zapelli, conversei com o Athletico Paranaense. É um jogador inegociável, não sai de lá neste momento de forma alguma. Também tentamos o Denílson, volante do Cuiabá, mas ele também não está disponível”, afirmou Paz.

Para a posição, o Tricolor do Pici anunciou a contratação do volante Rodrigo Santos, vindo do Maringá-PR, com vínculo até a temporada de 2028. O dirigente elogiou a chegada do atleta e valorizou o elenco atual.

“Temos ótimos jogadores no setor. O Rodrigo chega com vontade, garra e fome de mostrar futebol. O Fortaleza vai seguir firme, tem um elenco qualificado. Em algumas posições, temos mais de um jogador. Agora, não se fala mais em contratações”, completou.