Fortaleza x Internacional pela Série A 2025: veja escalação provável, análise e retrospecto

Volante Lucas Sasha no jogo Fortaleza x Racing, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: AURÉLIO ALVES

No Pici, a chave foi virada. Passado o episódio lamentável na partida diante do Colo-Colo-CHI, pela Copa Libertadores, interrompida por conta da invasão de torcedores chilenos, o Fortaleza agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será neste domingo, 13, às 20 horas, na Arena Castelão, contra o Internacional-RS, pela terceira rodada da competição. Invicto até aqui no Brasileirão, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda soma uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas. Na estreia, atuando em casa, bateu o Fluminense-RJ por 2 a 0 com autoridade. Já na rodada passada, fora de casa, acabou cedendo o empate ao Mirassol-SP por 1 a 1, sofrendo o gol nos acréscimos.

Rodrigo vinha sendo um dos destaques do Maringá na temporada. Em 17 jogos, marcou três gols e distribuiu três assistências, sendo peça fundamental na campanha que levou o clube ao vice-campeonato paranaense. A expectativa é de que ele reforce o meio-campo tricolor com intensidade e bom passe. Fortaleza x Internacional pelo Brasileirão 2025: como chega o Colorado Do outro lado, o Internacional chega ao Castelão embalado e com moral elevada. Sob o comando de Roger Machado, o time gaúcho vive um dos seus melhores momentos dos últimos anos. Conquistou recentemente o título do Campeonato Gaúcho, encerrando um jejum de oito temporadas sem levantar a taça e impedindo o octacampeonato do rival Grêmio. No Brasileirão, o Colorado lidera a competição com quatro pontos — os mesmos do Fortaleza, que ocupa a quarta colocação. A diferença está no saldo de gols, favorável à equipe de Porto Alegre, que tem sido apontada por analistas como uma das mais consistentes do país neste início de temporada.

Fortaleza x Internacional pelo Brasileirão 2025: os destaques do jogo A má fase dentro de campo vivida pelo Fortaleza inibe a equipe de apresentar jogadores que estão ganhando destaque. Entretanto, a situação poderia ser pior caso não fosse João Ricardo. O goleiro tricolor, vem sendo o nome do time, especialmente, nos jogos frente ao Mirassol e Colo-Colo, até a parada, evitando, em ambos, uma derrota leonina. Já no Inter, Alan Patrick é o cara do momento. Camisa 10 colorado, o jogador vem motivado após anotar três gols em duelo contra o Atlético Nacional-COL, pela Libertadores, na última quarta-feira, 10. Fortaleza x Internacional pelo Brasileirão 2025: retrospecto Nos últimos cinco encontros entre as equipes, a vantagem é do lado do Tricolor de Aço, que se saiu melhor três oportunidades. Além disso, foi um empate e um triunfo do Colorado.

O último embate foi na rodada final do Brasileirão passado, onde o Fortaleza venceu por 3 a 0, na Arena Castelão, e confirmou sua presença no G-4 da competição. Fortaleza x Internacional pelo Brasileirão 2025: análise de Levi Lima "Por mais que esteja passando por um momento complicado dentro e fora de campo, a equipe de Vojvoda precisa retomar a solidez defensiva que foi, por algumas temporadas, características da elenco do treinador argentino. Porém, é necessário saber como o Leão vai administrar o desgate físico e mental da viagem e do ocorrido no Chile", disse. "Já o Internacional chega para esse duelo como a única equipe da Série A que ainda não perdeu em 2025. A equipe comandada por Roger Machado demonstrou no empate com o Flamengo, na primeira rodada, e no 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na rodada seguinte, que, de fato, ela é uma das equipes a sere batida neste Brasileirão", avaliou o jornalista.